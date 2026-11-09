Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, 8 Kasım 2026 Pazar günü sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Alanya RGüzel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini Wagner Pina ve Mohamed Salah kaydetti. Bu sonuçla Alanyaspor 12 puanda kalırken Trabzonspor 25 puana yükseldi.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇINDA GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın 17. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Chibuike Nwaiwu'nun savunma arkasına gönderdiği uzun pasla buluşan Wagner Pina, ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne taşıdı.

Konuk ekip, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Paul Onuachu'nun asistinde Mohamed Salah topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. İlk 45 dakika Trabzonspor'un iki farklı üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Alanyaspor farkı azaltmak için fırsatlar aradı. beIN SPORTS'un maç anlatımına göre 47. dakikada Arda Usluoğlu'nun vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Trabzonspor ise 58. dakikada Salah ve 74. dakikada Onuachu ile gol pozisyonlarına girdi.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Trabzonspor kalecisi Andre Onana önemli bir kurtarış yaptı. Mücadelenin 90. dakikasında ise direk gole izin vermedi. Kalan bölümde skor değişmeyince Alanyaspor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

ALANYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor karşısında puan alamayan Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de üst üste dördüncü yenilgisini yaşadı. Turuncu-yeşilli ekip, son beş lig karşılaşmasında galibiyet elde edemedi.

Alanyaspor, 11. hafta sonunda 12 puanda kaldı. İç sahada yaşanan bu kayıp, milli ara öncesinde takımın puan tablosundaki konumunu iyileştirme fırsatını değerlendirememesine neden oldu.

Alanya temsilcisinin son beş maçta galibiyet alamaması, milli ara sonrasında oynanacak karşılaşmanın önemini artırdı. Turuncu-yeşilliler, Kasımpaşa deplasmanında kötü gidişe son vermeyi hedefleyecek.

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 6. GALİBİYETİNİ ALDI

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Alanya deplasmanında aldığı galibiyetle ligdeki başarılı serisini sürdürdü. Bordo-mavililer, Süper Lig'de oynadığı son altı karşılaşmanın tamamını kazanarak önemli bir çıkış yakaladı.

Trabzonspor'un ligdeki son mağlubiyeti 12 Eylül 2026 tarihinde TÜMOSAN Konyaspor karşısında yaşandı. Karadeniz temsilcisi, 1-0 kaybettiği bu mücadelenin ardından çıktığı altı lig maçından da üç puanla ayrıldı.

Alanyaspor galibiyetiyle puanını 25'e yükselten Trabzonspor, Süper Lig puan tablosunda ikinci sıraya çıktı. Bordo-mavililer ile 28 puanlı lider Galatasaray arasındaki fark üç puana indi.

ALANYASPOR İLE TRABZONSPOR'UN SON KARŞILAŞMASI

İki takımın 8 Kasım'daki mücadelesinden önceki son lig randevusu 11 Nisan 2026 tarihinde oynanmıştı. Alanyaspor'un ev sahipliğindeki karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

Bu kez Alanya'dan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, iki takım arasındaki son karşılaşmada üç puanın sahibi oldu. Alanyaspor ise rakibine karşı sahasında oynadığı mücadeleyi gol atamadan tamamladı.

ALANYASPOR'UN SIRADAKİ MAÇI KASIMPAŞA İLE

Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrasında Corendon Alanyaspor, 12. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya konuk olacak. Turuncu-yeşilli ekip, deplasmanda kazanarak beş maçlık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Trabzonspor ise milli aranın ardından Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Bordo-mavililer, üç puanla ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında galibiyet serisini yedi maça yükseltmeyi hedefleyecek.