Avrupa'nın en aktif volkanı olan İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Gökyüzüne yükselen kül bulutları nedeniyle sivil havacılıkta kırmızı alarm verilirken, bölgedeki hava trafiği tamamen askıya alındı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) bildirdiğine göre, yanardağdan çıkan kül bulutları 4 kilometre yüksekliğe ulaştı. Olumsuz hava şartlarının da volkanik aktiviteye eklenmesiyle Sicilya'nın Catania kentindeki yetkililer, ülke hava sahasının C1 sektörünü uçuşlara kapattı.

CATANIA HAVALİMANI'NDA SEFERLER İPTAL

Yolcu trafiği açısından İtalya'nın en yoğun beşinci terminali konumundaki Catania Uluslararası Havalimanı yönetimi, uçuş operasyonlarının pazar günü yerel saatle 12.00'ye kadar durdurulduğunu açıkladı. Tam kapanma kararı öncesinde iniş kapasitesinin kademeli olarak düşürüldüğü belirtildi.

Bu süreçte, İtalyan hükümeti ile Alman Lufthansa grubunun ortak girişimi olan ITA Airways'e ait en az 10 yolcu uçağının çevre illerdeki alternatif havalimanlarına yönlendirildiği aktarıldı.

BÖLGEYE SEYAHAT EDECEKLER NE YAPMALI?

Sicilya'ya yönelik seyahat planı bulunan yolcuların, havalimanına gitmeden önce ilgili hava yolu şirketlerinin güncel duyurularını takip etmeleri büyük önem taşıyor. Pazar öğle saatlerine kadar sürecek olan uçuş kısıtlamasının, rüzgarın yönüne ve volkanik aktivitenin seyrine bağlı olarak uzatılabileceği değerlendiriliyor.