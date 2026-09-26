Tuna, “Üyelerimizin sorunlarını dile getirmek önemli; ancak asıl görev, bu sorunları ilgili kurumlara taşımak ve sonuç alınana kadar takip etmektir” dedi.

TURİZMİN YAŞADIĞI SIKINTI TÜM TİCARETE YANSIYOR

Turizmin Alanya ekonomisinin temel dayanaklarından biri olduğunu belirten Tuna, sektördeki zorlukların konaklama işletmeleriyle sınırlı kalmadığını vurguladı.

“Otelden restorana, mağazadan taşımacıya, üreticiden tedarikçiye kadar geniş bir kesimin kazancı turizmle bağlantılı. Son yıllarda işletmelerimizin yaşadığı kayıplar, şehrimizin ticaretine ve istihdamına yansıyor. Bu nedenle turizm işletmelerinin sorunlarını, Alanya ekonomisinin ortak meselesi olarak ele almak zorundayız.”

Mevcut oda yönetiminin bu süreçte daha etkin rol alabileceğini ifade eden Tuna, “Sektörün ihtiyaçlarının ilgili kurumlar nezdinde daha güçlü savunulması ve çözüm girişimlerinin düzenli takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

ALTSO KURUMLARI BULUŞTURMALI, ÇÖZÜMÜN TAKİPÇİSİ OLMALI

Deniz kirliliğinden ulaşım ihtiyaçlarına, bürokratik süreçlerden finansmana erişime kadar birçok başlığın turizm işletmelerini doğrudan ilgilendirdiğini belirten Tuna, odanın üstlenmesi gereken rolü şöyle anlattı:

“ALTSO’nun her konuda doğrudan uygulama yetkisi yok. Ancak bu durum, sorumluluk almaya engel değildir. Denizimizin temizliği ve ulaşımın kalitesi, Alanya’nın tercih edilmesini ve işletmelerimizin kazancını etkiliyor. Odamız; sektör temsilcilerini, yerel yönetimleri ve ilgili kamu kurumlarını somut gündemlerle bir araya getirmeli. Talepleri iletmekle yetinmemeli, atılan adımların da takipçisi olmalı.”

ÜYENİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRAN BİR ODA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Göreve gelmeleri hâlinde önceliklerinin üyelerin günlük işleyişini zorlaştıran sorunlara odaklanmak olacağını söyleyen Tuna, Üye Çözüm Merkezi projesinin bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

“Ruhsat, izin ve diğer idari süreçlerde üyelerimize doğru yönlendirme ve başvuru takibi konusunda yardımcı olacağız. Tekrarlanan sorunları ilgili kurumlara çözüm önerileriyle taşıyacağız. Finansmana erişimde ise bankalarla turizmin sezonluk gelir yapısına uygun koşullar için görüşmeler yürütecek, üyelerimizin mevcut desteklerden yararlanmasına rehberlik edeceğiz."

Sektörle yapılacak görüşmelerin sonuçlarını üyelerle paylaşmayı hedeflediklerini belirten Tuna, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Üyemiz, talebini ilettikten sonra hangi adımın atıldığını ve sürecin nerede olduğunu bilmeli. Bizim başarı ölçümüz toplantı sayısı değil, üyemizin işini kolaylaştıran sonuçlar olacak. Sorunları biliyoruz; çözüm için sektörümüzle birlikte çalışmaya hazırız. Sektörler farklı, hedef bir: Turizmiyle, ticaretiyle kazanan Alanya.”