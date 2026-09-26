Tunceli-Erzincan kara yolunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil Pülümür Çayı kenarına devrildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

DHA'nın aktardığına göre, kara yolunun 30'uncu kilometresindeki Zağge mevkisi yakınlarında yaşanan olayda, sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemedi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ZORLU ARAZİDE KEPÇELİ KURTARMA

Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle yaralılara ulaşmakta güçlük çeken ekipler, kaza noktasına yaklaşık 500 metre mesafede çalışan bir iş makinesi operatöründen destek istedi. Sağlık görevlileri, kepçenin kova bölümüne binerek çay kenarındaki yaralılara ulaştı ve ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İş makinesi yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazanın oluş nedenine ilişkin resmi inceleme başlatıldı.

Kırsal ve engebeli coğrafyalarda meydana gelen trafik kazalarında, standart kurtarma ekipmanlarının yetersiz kaldığı durumlarda sivil iş makinelerinin acil müdahale süreçlerine dahil edilmesi, sarp arazilerde hayat kurtarıcı bir pratik çözüm olarak öne çıkıyor.