Sosyal medya fenomeni Mika Raun hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Raun’un “halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin sosyal medya hesabından paylaştığı ve hamile kadınları hedef aldığı öne sürülen video dosyaya delil olarak eklendi. Söz konusu içerikte yer alan ifadelerin kamuoyunda tepki topladığı ve suç unsuru taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

TUTUKLAMA SÜRECİ VE SAVUNMA

Mika Raun’un 31 Ocak tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi yer alırken, soruşturma kapsamında verdiği ifadede videoyu “eğlence amacıyla” çektiğini söylediği aktarıldı. Şüpheli, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Ancak savcılık, yapılan incelemede kullanılan ifadelerin toplumun belirli bir kesimini hedef aldığı kanaatine vararak iddianameyi tamamladı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DA SÜRÜYOR

İddianamede ayrıca, Raun’un daha önceki paylaşımlarında uyuşturucu madde kullandığını ifade ettiğine dair tespitlere de yer verildiği öğrenildi. Bu kapsamda yürütülen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin ayrı soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Yargılama sürecinin ilerleyen günlerde mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte başlayacağı belirtiliyor.