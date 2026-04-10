Alanya’nın turizm bölgelerinden Kestel Mahallesinde uzun süredir kapalı olan büyük ölçekli bir tesis, icra yoluyla satışa çıkarıldı. 84 odalı otel için belirlenen 230 milyon TL muhammen bedel, turizm yatırımcılarının dikkatini bölgeye çevirdi.

Yaklaşık 13 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu olan tesisin, yıllardır kullanılmaması nedeniyle ciddi şekilde yıprandığı belirtiliyor. Bölgenin turizm potansiyeli düşünüldüğünde, satış sürecinin yakından takip edildiği ifade ediliyor.

BİNA ADETA YENİDEN YAPILACAK DURUMDA

Hazırlanan bilirkişi raporlarına göre tesisin mevcut durumu oldukça ağır. Elektrik ve mekanik altyapının tamamen çöktüğü, iç donanımın büyük ölçüde söküldüğü ve yapının genel anlamda kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Uzman değerlendirmelerine göre, otelin yeniden faaliyete geçebilmesi için kapsamlı ve yüksek maliyetli bir renovasyon süreci gerekiyor. Bu durum, yatırımcı açısından hem risk hem de uzun vadeli fırsat olarak görülüyor.

İKİ İHALE TARİHİ BELİRLENDİ

Turizm ve ikinci konut imarlı olan tesis için satış takvimi de netleşti. İlk ihale 23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte alıcı çıkmaması halinde ikinci artırma 23-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İhalenin sonucu, yalnızca mülkün yeni sahibini değil, aynı zamanda Alanya turizmine yeni bir yatırım kazandırılıp kazandırılmayacağını da belirleyecek.