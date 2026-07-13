KONYA'da gerçekleştirilen Pist Bisikleti Puanlı 2. Ayak Yarışları'nda mücadele eden Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencileri, elde ettikleri derecelerle hem Alanya'nın hem de okullarının gururu oldu. Başarılı sporcular, farklı kategorilerde kazandıkları toplam 5 madalya ile organizasyona damga vurdu.

Türkiye'nin farklı illerinden başarılı bisikletçilerin katıldığı organizasyonda Alanya'yı temsil eden sporcular, disiplinli çalışmaları ve üstün performanslarıyla dikkat çekti. Yarışlar boyunca sergiledikleri mücadeleci performans sayesinde birçok kategoride kürsüye çıkmayı başaran genç sporcular, önemli dereceler elde etti.

Sprint yarışlarında çifte başarı

Organizasyonun en çekişmeli branşlarından biri olan 200 metre sprint yarışlarında Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencisi Ece Harputluoğlu, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı yarışta mücadele eden Fatma Ela Çalışır ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Böylece Alanyalı sporcular sprint yarışlarında iki madalya birden elde etti.

Eleme yarışının şampiyonu Fatma Ela Çalışır

Eleme yarışlarında ise bu kez zirveye çıkan isim Fatma Ela Çalışır oldu. Başarılı sporcu, yarış boyunca gösterdiği üstün performansla tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.

Sprint yarışının şampiyonu Ece Harputluoğlu ise eleme yarışlarında üçüncülüğü elde ederek organizasyondaki ikinci madalyasını kazanmayı başardı.

Gümüş madalya da geldi

Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Fatma Ela Çalışır, 3 kilometre bireysel takip yarışında da güçlü rakiplerine karşı başarılı bir performans ortaya koydu.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan genç sporcu, gümüş madalyanın sahibi olarak organizasyonu üç madalyayla tamamladı.

Toplam 5 madalya

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencileri, Konya'daki organizasyonda;

2 altın madalya

1 gümüş madalya

2 bronz madalya

kazanarak toplam 5 madalya ile Alanya'ya döndü.

Alanya'nın gururu oldular

Elde edilen dereceler, Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nin bisiklet branşındaki başarılı sporcu yetiştirme geleneğini bir kez daha ortaya koydu. Son yıllarda birçok ulusal organizasyonda önemli dereceler elde eden okul, altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor.

Konya'daki şampiyonada gösterdikleri performansla hem okullarını hem de Alanya'yı en iyi şekilde temsil eden genç sporcular, yeni hedeflerinin Türkiye şampiyonaları ve milli takım formasıyla uluslararası organizasyonlarda mücadele etmek olduğunu belirtti. Okul yönetimi ve antrenörler de başarılı sporcuları tebrik ederek, yeni yarışlarda da aynı başarıların devam etmesini temenni etti. (Mehmet TUNÇ)