ANTALYA’da öğleden sonra meydana gelen zincirleme trafik kazası, kısa süreli paniğe neden oldu. Muratpaşa ilçesinde bulunan Mevlana Kavşağı üst geçidinde yaşanan kazada 4 araç birbirine girerken, bir sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında yoğun trafik akışının yaşandığı üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 CKY 450 plakalı otomobil, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar peş peşe birbirine girerken, zincirleme kaza meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, yoğunlaşan trafiğin kontrollü şekilde akışını sağlamak için çalışma yürüttü. Kaza nedeniyle üst geçitte araç kuyrukları oluşurken, sürücüler bir süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

“TRAFİK ÇOK SIKIŞIKTI”

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Zafer Demir, olay anını anlatarak trafik yoğunluğuna dikkat çekti. Demir, “Arkadan gelen araç duramayınca hepimize vurdu. Dört araç birbirine girdi. Beyaz arabanın arkasındaydık, trafik çok sıkışıktı. Trafik sıkışık olunca biz de durduk. Arkamızdaki araç da durdu. Onun arkasındaki araç geldi vurdu” dedi.

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin çalışmasının ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik akışı normale dönerken, polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.