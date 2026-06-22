ORDU'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Barış Peker'in hayatını kaybetmesi yakınlarını yasa boğdu. Eşinin memleketi olan Ordu’ya ziyarete gelen Peker, kızıyla birlikte vakit geçirmek için ırmak kenarına gitti. Ancak gezinti sırasında yaşanan talihsiz olay faciayla sonuçlandı.

Olay, öğle saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sivas’tan ailesiyle birlikte Ordu’ya gelen Barış Peker, 10 yaşındaki kızıyla ırmak kenarında bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü. Bir anda akıntıya kapılan Peker, kısa sürede gözden kayboldu.

KIZININ ÇIĞLIKLARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Babasının suya düştüğünü gören küçük kızın yardım çığlıkları çevrede paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ırmakta geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Zamanla yarışan ekipler, akıntının etkili olduğu bölgede yaptıkları çalışmalar sonucunda Barış Peker’e ulaştı. Sudan çıkarılan Peker’e olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Peker, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Doktorların uzun süre devam eden müdahalelerine rağmen Barış Peker’in hayatı kurtarılamadı. Acı haberin ardından ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Özellikle olayın küçük kızının gözleri önünde yaşanması, faciayı daha da yürek burkan bir hale getirdi.

Yetkililer tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Barış Peker’in suya düşmesine neden olan şartların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan trajik olay, bölgede derin üzüntü yaratırken, vatandaşlar ırmak ve dere kenarlarında daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.