Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak. Yurdun doğu kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor. Hava şartlarındaki bu değişime paralel olarak, batı bölgelerde sağanak, güneydoğuda ise toz taşınımı etkili olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI

Marmara'nın batısı ile Ege'nin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı, İzmir, Manisa'nın batı ilçeleri, Aydın, Muğla ve Şanlıurfa çevrelerinde yaşayan vatandaşların olası su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Suriye kaynaklı toz taşınımı öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar bekleniyor.

SARI KOD NE ANLAMA GELİYOR?

Meteoroloji'nin kullandığı sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlike barındırdığını ve olağandışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle toz taşınımı uyarısı verilen illerde, solunum yolu rahatsızlığı bulunan bireylerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve trafiğe çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı hızlarını düşürmeleri tavsiye ediliyor.