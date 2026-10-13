Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin ilk somut tabloyu ortaya koydu. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde toplam enflasyon yüzde 5,57 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in aktardığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84 oranında artış kaydetti. Yıllık bazda enflasyon yüzde 29,73 seviyesinde ölçülürken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,49 oldu. Yılın başından bu yana gerçekleşen enflasyon ise yüzde 24,32 olarak kaydedildi.

23 BİN 552 TL ALAN EMEKLİNİN MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

Ortaya çıkan yüzde 5,57'lik üç aylık enflasyon farkı, mevcut maaşlara uygulandığında yeni tutarlar şekillenmeye başladı. Örneğin, halihazırda 23 bin 552 TL olan bir emekli aylığı, yalnızca üç aylık veri dikkate alındığında yaklaşık 24 bin 864 TL seviyesine ulaşıyor.

KESİN ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mevcut yüzde 5,57'lik oran, emekliler için yalnızca garantilenmiş alt sınırı ifade ediyor. Ocak ayında maaşlara yansıyacak nihai zam oranının belirlenebilmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının da bu toplama eklenmesi gerekiyor. Yılın son çeyreğine ait verilerin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin alacağı kesin tutar netlik kazanacak.