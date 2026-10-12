Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan bir tütün işleme tesisinde sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Rüştü Kazım Yücelen Caddesi üzerindeki fabrikada saat 10.30 sıralarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Çevredeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Aktarılan ilk bilgilere göre, bölgeye ulaşan ekipler alevleri kontrol altına almak için kapsamlı bir müdahale başlattı.

ÇEVRE TESİSLERE SIÇRAMASI ENGELLENİYOR

Organize sanayi bölgelerindeki endüstriyel yangınlarda en büyük risklerden biri olan alevlerin komşu fabrikalara yayılma ihtimaline karşı bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin, yangının tütün tesisinin dışına taşmasını önlemek amacıyla yürüttüğü söndürme çalışmaları devam ediyor.