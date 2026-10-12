Ankara'da 2014 yılında kurulan yerli üretici Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali darboğazı aşmak amacıyla Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, hukuki süreç 2026/845 esas sayılı dosya üzerinden yürütülüyor.

Ağustos 2026 itibarıyla ticari faaliyetlerini tamamen durduran şirketin varlıkları üzerinde 1 milyar 62 milyon liralık haciz kararı bulunuyordu. Yaşanan bu finansal krizin ardından, borsada işlem gören şirket hisselerinin Yakın İzleme Pazarı'na alındığı bildirildi. Mahkemenin konkordato talebine ilişkin vereceği nihai karar beklenirken, şirket yeni gelişmeleri mevzuat kapsamında duyuracağını aktardı.

SPONSORLUKTAN KONKORDATOYA HIZLI DÜŞÜŞ

Şirketin mali tablosundaki bozulmanın takvimi dikkat çekiyor. Haziran 2026'da Türkiye Voleybol Federasyonu ile sözleşme imzalayarak A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Filenin Sultanları'nın resmi sponsorları arasına giren şirket, bu anlaşmadan sadece iki ay sonra, Ağustos ayında tüm ticari faaliyetlerini sonlandırdığını duyurmuştu. Mevcut konkordato talebi, aylar içinde biriken 1 milyar 62 milyon liralık haciz yükünün hukuki bir sonucu olarak kayıtlara geçti.