Alanya Konaklı Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda şarj edilen elektrikli otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

ŞARJ SIRASINDA ALEVLER YÜKSELDİ

Olay, Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun elektrikli araç şarj bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şarj ünitesine bağlı durumdaki elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Alevlerin hızla yayılması üzerine istasyon çalışanları ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek amacıyla yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında elektrikli otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Yangının araç bataryasından, elektrik sisteminden veya şarj ekipmanından kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz netlik kazanmadı.

ŞARJ İSTASYONLARINDA YANGIN GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIYOR?

Konaklı'daki olay, akaryakıt istasyonları bünyesinde faaliyet gösteren elektrikli araç şarj noktalarının yangın güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Şubat 2026 tarihli, elektrikli araç şarj istasyonlarında alınması gereken yangın tedbirlerine ilişkin resmî görüş yazısında, akaryakıt istasyonları gibi mevcut iş yerlerine kurulan şarj ünitelerinin yangın güvenliği açısından değerlendirilmesine yönelik esaslar açıklandı.

Bakanlığın düzenlemesine ilişkin açıklamada, şarj istasyonlarının kurulu bulundukları iş yerindeki yangın güvenliği tedbirleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Yer seçimi ve faaliyet izni süreçlerinde, şarj ünitesinin mevcut iş yerinin yangın güvenliğini olumsuz etkileyip etkilemediğinin ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e aykırılık oluşturup oluşturmadığının incelenmesi gerektiği vurgulandı.

EPDK'DAN ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNE GÜVENLİ ŞARJ UYARISI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrikli araç şarj hizmetlerine ilişkin bilgilendirmesine göre, şarj işlemlerinde yetkili ve standartlara uygun ekipmanların kullanılması gerekiyor. Kurum, kablo ve soket bağlantılarının doğru yapılmasının, hasarlı ekipmanların kullanılmamasının ve şarj ağı işletmecisinin güvenlik talimatlarına uyulmasının önemine öne çıkıyor.

EPDK'nın açıklamasında, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulum ve güvenliğine ilişkin TS 13912 standardı ile elektrikli araç şarj sistemlerinin genel teknik gerekliliklerini düzenleyen TS EN IEC 61851-1 standardı da yer alıyor. Bu standartlar, şarj altyapısının güvenli kurulumu ve işletilmesi açısından teknik referans niteliği taşıyor.

ARAÇ YANGININDA İLK YAPILMASI GEREKENLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının araç yangınlarına ilişkin güvenlik rehberinde, araçta duman veya alev fark edilmesi halinde öncelikle insanların güvenli bölgeye uzaklaştırılması ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi öneriliyor. Yangına müdahale sırasında kişilerin kendilerini tehlikeye atmaması gerektiği özellikle vurgulanıyor.

AFAD'ın yangın güvenliği bilgilendirmesinde ise iş yerlerinde yangın söndürme cihazlarının çalışır durumda tutulması, elektrik tesisatının düzenli kontrol edilmesi ve acil durum tahliye planlarının hazırlanması gerektiği belirtiliyor. Konaklı'daki yangının kesin çıkış nedeni, başlatılan teknik incelemenin ardından belirlenecek.