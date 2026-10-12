Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunda hakem atamalarına ilişkin görev dağılımını netleştirdi. Merkez Hakem Kurulu (MHK) bünyesinde Süper Lig hakemlerinin teknik değerlendirmelerinden sorumlu olan İngiliz Anthony Taylor'ın sezon sonuna kadar görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

HT Spor'un haberine göre, İngiltere Futbol Federasyonu'nun da deneyimli hakem için farklı planları bulunmasına rağmen taraflar arasında sağlanan anlaşmayla Taylor'ın Türkiye'de kalması konusunda uzlaşıya varıldı.

ANTHONY TAYLOR SEZON SONUNA KADAR GÖREVDE

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki hakem atamalarında teknik değerlendirmelerde bulunan Anthony Taylor, sezonun kalan bölümünde de Merkez Hakem Kurulu bünyesindeki çalışmalarını sürdürecek.

İngiliz hakemin özellikle Süper Lig karşılaşmalarında görev alacak hakemlerin performanslarının değerlendirilmesi ve atama süreçlerine teknik katkı sağlanması konusunda sorumluluk üstleneceği belirtildi.

Taylor'ın Türkiye'deki görevine devam etmesi, TFF'nin hakem yönetimindeki mevcut planlamasını sezon sonuna kadar sürdürme kararı olarak değerlendiriliyor.

İNGİLTERE'NİN DE TAYLOR İÇİN PLANLARI VARDI

Anthony Taylor'ın geleceğine ilişkin kararın alınmasında İngiltere Futbol Federasyonu ile yürütülen görüşmelerin etkili olduğu aktarıldı.

İngiliz futbol yönetiminin de Taylor için planları bulunmasına rağmen taraflar arasında sağlanan iyi niyet anlaşması sonucunda deneyimli ismin Türkiye'deki görevine devam etmesine karar verildi.

Böylece Taylor'ın sezon sonuna kadar Süper Lig hakemlerinin teknik değerlendirme sürecinde yer alması kesinleşmiş oldu.

ALAN SNODDY DE GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK

TFF'nin hakem yönetimindeki bir diğer önemli ismi Alan Snoddy de sezon sonuna kadar görevine devam edecek.

Eski hakem Snoddy, Trendyol 1. Lig'de görev yapan hakemlerin teknik değerlendirme ve atama süreçlerinde sorumluluk üstlenecek.

Yeni görev planlamasına göre Anthony Taylor Süper Lig, Alan Snoddy ise 1. Lig hakemlerine yönelik çalışmalarını sürdürecek.

MHK HAKEM ATAMA KRİTERLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 7. haftası öncesinde yaptığı açıklamada hakem atamalarının hangi kriterler doğrultusunda gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi vermişti.

Kurul, Süper Lig hakemlerine yönelik atama sürecinde MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin süreçte ise Talent & Mentor Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmelerinin esas alındığını duyurmuştu.

Açıklamada hakemlerin son dönemdeki performansları, karşılaşmaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin atama sürecinde dikkate alındığı belirtilmişti.

HAKEM YÖNETİMİNDE MEVCUT SİSTEM DEVAM EDECEK

TFF'nin aldığı kararla birlikte Süper Lig ve 1. Lig hakemlerinin değerlendirme süreçlerinde mevcut görev dağılımı korunmuş oldu.

Anthony Taylor ve Alan Snoddy'nin sezon sonuna kadar çalışmalarını sürdürmesiyle hakem performanslarının değerlendirilmesi ve atama süreçlerinde teknik kriterlerin uygulanmasına devam edilmesi hedefleniyor.

Türk futbolunda hakem kararları ve atama süreçlerine yönelik tartışmalar sürerken, TFF'nin İngiliz isimlerle devam etme kararı spor kamuoyunda dikkat çekti.