Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonuyla, başkentte yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen eğlence mekanlarına yönelik adli işlem başlatıldı. İlk Meclis binası çevresinde faaliyet gösteren 20 pavyon ve gece kulübü süresiz olarak kapatıldı.

Soruşturma dosyasında, söz konusu işletmelerin "ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti" adı altında faaliyet yürüttüğü öne sürüldü. Başsavcılığın aktardığına göre, dosya kapsamında fuhuş, uyuşturucu, müstehcenlik ve reşit olmayan bireylere yönelik çocuk istismarı iddialarına dair somut delillere ulaşıldı.

CEZALARIN BOYUTU VE KAPSAMI NEDİR?

Eylül ayı sonunda Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde başlayan denetimlerin bilançosu da netleşti. Yıl içinde aynı bölgede 20 alkollü işletmenin daha ruhsatı iptal edilmişti. Böylece kentte mühürlenen veya ruhsatı iptal edilen toplam mekan sayısı 40'a ulaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 50 işyerini 73 kez denetlediği süreçte, tespit edilen ihlaller nedeniyle işletmelere toplam 58 milyon 162 bin 435 lira idari para cezası uygulandı. Bu istatistikler, başkentte kamu düzenini bozan yasa dışı organizasyonlara yönelik yürütülen idari yaptırımların mali boyutunu ortaya koyuyor. Süresiz mühürlenen son 20 işletmeyle ilgili adli süreçlerin ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.