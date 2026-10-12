İngiltere'de gıda güvenliğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna merkezli Yasensvit Ltd şirketinden ithal edilen yumurtalarda salmonella bakterisinin tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), halk sağlığını korumak amacıyla riskli ürünlerin satıştan kaldırılması ve tüketicilerden geri çağrılması için işlem başlatıldığını duyurdu.

YUMURTALARIN ÜZERİNDEKİ BU KODA DİKKAT!

Yetkililer, salmonella riski taşıyan yumurtaların kabuklarında 3UA1012066 kodunun bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna'daki Yasensvit Ltd tarafından üretilen yumurtaların ağırlıklı olarak toptancılar ve yemek hizmeti sunan işletmeler aracılığıyla dağıtıldığı belirtildi.

Bazı küçük perakende mağazalarında da satışa sunulan ürünlerin tüketilmemesi istenirken, işletmelere söz konusu yumurtaları derhal satıştan çekmeleri çağrısı yapıldı.

36 ENFEKSİYON VAKASIYLA BAĞLANTI TESPİT EDİLDİ

Laboratuvar incelemelerinde yumurtalarda Salmonella Enteritidis bakterisi belirlendi.

Tespit edilen bakteri türünün, İngiltere'de yıl içerisinde görülen en az 36 enfeksiyon vakasıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Ancak yetkililer, enfeksiyon geçiren kişilerin tamamının geri çağrılan yumurtaları tükettiğine ilişkin kesin bir bilgi paylaşmadı.

GIDA GÜVENLİĞİ YETKİLİLERİNDEN ACİL UYARI

İngiltere Gıda Standartları Ajansı Olay Yönetimi Başkanı Jacquelyn McCormick, Ukrayna'dan ithal edilen yumurtalarda salmonella tespit edildiğini doğruladı.

Halk sağlığını korumak için hızlı şekilde harekete geçtiklerini belirten McCormick, etkilenen ürünlerin İngiltere pazarından çekilmesi ve geri çağrılması yönünde talimat verildiğini açıkladı.

McCormick, tüketicilerin söz konusu yumurtaları yememesi, işletmelerin ise riskli ürünleri satıştan kaldırması gerektiğini vurguladı.

SALMONELLA HANGİ BELİRTİLERE NEDEN OLUYOR?

Salmonella bakterisi, bulaşmış gıdaların tüketilmesiyle insanlarda enfeksiyona yol açabiliyor.

Enfeksiyonun en yaygın belirtileri arasında ishal, karın ağrısı, ateş, bulantı ve kusma bulunuyor.

Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalık daha ağır seyredebildiği için gıda güvenliği uyarılarına dikkat edilmesi gerekiyor.

TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU MU?

İngiltere'de başlatılan geri çağırma işleminin, Ukrayna'daki belirli bir işletmeden ithal edilen ve üzerinde 3UA1012066 kodu bulunan yumurtaları kapsadığı belirtildi.

Söz konusu ürünlerin Türkiye'ye ithal edildiğine veya Türkiye'deki marketlerde satışa sunulduğuna ilişkin paylaşılan bilgilerde herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Yetkililer, İngiltere'deki tüketicilerin riskli ürünleri kullanmaması ve geri çağırma duyurularını takip etmesi gerektiğini bildirdi.