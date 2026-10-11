Alanya'da 10 Ekim Cumartesi akşamı Fığla Mahallesi'nde meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Olayda hayatını kaybeden Ahmet Çatar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 Ekim Pazar günü ailesi ve yakınlarına teslim edildi.

AHMET ÇATAR'IN CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

İhlas Haber Ajansı'nın 11 Ekim 2026 tarihli haberine göre, silahlı kavgada yaşamını yitiren Ahmet Çatar ve Adem Tüysüzoğlu'nun cenazeleri, ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Çatar'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Ahmet Çatar'ın cenaze töreninin nerede ve ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Adem Tüysüzoğlu'nun cenazesinin teslim edilip edilmediğine ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

FIĞLA MAHALLESİ'NDEKİ SİLAHLI KAVGA NASIL YAŞANDI?

Olay, 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir oto yıkama işletmesinde meydana geldi. İş yerinde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İşletmeden silah sesleri geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, silahla yaralanan Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve H.T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Alanya'daki hastanelere kaldırdı.

ÖLÜ SAYISI BİR GÜN İÇİNDE İKİYE YÜKSELDİ

Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Ahmet Çatar, 10 Ekim gecesi doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Adem Tüysüzoğlu da 11 Ekim Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı'nın 11 Ekim 2026 saat 11.27'de yayımladığı haberde, Tüysüzoğlu'nun ölümüyle olayda hayatını kaybedenlerin sayısının ikiye yükseldiği bildirildi. Böylece ilk saatlerde bir ölü ve iki yaralı olarak kayıtlara geçen olayın bilançosu, ertesi gün iki ölü ve bir yaralı olarak güncellendi.

ÜÇÜNCÜ YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Silahlı kavgada yaralanan üçüncü kişi H.T.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın 11 Ekim tarihli haberinde H.T.'nin yoğun bakım servisinde bulunduğu belirtildi. Yaralının sağlık durumuna ilişkin daha sonraki bir resmî açıklama henüz bulunmuyor.

SİLAHLI KAVGANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Alanya'da iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın hangi nedenle başladığı henüz kesinlik kazanmadı. Polis ekiplerinin silahlı kavgaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

Olayda silahı kimin kullandığı, taraflar arasındaki anlaşmazlığın nedeni ve olası şüphelilere yönelik adli işlemler konusunda doğrulanmış yeni bir bilgi açıklanmadı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek bulguların olayın nasıl gerçekleştiğini netleştirmesi bekleniyor.