Dün saat 19.00 sıralarında Fığla Mahallesi, Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamada bir araya gelen Halil.T, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandılar. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçe deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çatar’ ın ardından Adem Tüysüzoğlu’nda bu sabaha karşı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Halil T’nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken Polis tarafından olayla ilgisi olduğu iddia edilen Ü.A gözaltına alındı Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüpheli Ü.A çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Mehmet AL
Alanya’da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama
Alanya’da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada Ahmet Çatar. Adem Tüysüzoğlu yaşamını kaybederken Halil T. yaralandığı olayda Polis tarafından gözaltına alınan 1 kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklandı
Kaynak: Haber Merkezi
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