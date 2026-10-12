Ankara'da görev esnasında rahatsızlanan ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Hastane morgundan alınan şehidin naaşı, ilk olarak baba ocağına götürüldü. Burada ailesi ve yakınlarından helallik alınmasının ardından cenaze, törenin düzenleneceği Abdülhamid Han Camisi'ne getirildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Yusuf Güneş için Abdülhamid Han Camisi'nde askeri tören gerçekleştirildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, askeri ve mülki yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutun başında duygusal anlar yaşanırken, şehidin annesi Emine Güneş ve babası Salih Güneş ayakta durmakta güçlük çekti.

EŞİNİN PARKASIYLA GELDİ, TABUTUNA SARILDI

Cenaze töreninin en acı anları ise şehidin eşi Hüsne Güneş'in vedasında yaşandı.

Törene eşinin askeri parkasını giyerek katılan Hüsne Güneş, Türk bayrağına sarılı tabutu okşayarak gözyaşı döktü.

Elinde eşinin fotoğrafını taşıyan acılı eş, bir süre tabutun başından ayrılmadı. Cenaze aracına kadar eşine eşlik eden Hüsne Güneş'in yaşadığı büyük üzüntü törene katılanları derinden etkiledi.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş için camide helallik alındı ve cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu.

Tören boyunca şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.

ŞEHİTLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

Askeri törenin ardından Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in cenazesi, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliğe götürüldü.

Şehit Güneş, burada düzenlenen defin töreninin ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen cenaze töreni, ailesinin ve sevenlerinin acı vedasına sahne oldu.