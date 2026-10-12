İstanbul'un Maltepe ilçesinde ilk üç katı çöken ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği 7 katlı binanın mağdurlarına yönelik yardım kararı alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, tahliye edilen ve zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yaklaşık 9 milyon lira ödenek aktarılacağını duyurdu.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda meydana gelen olayda, binanın çökmesiyle birlikte bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Enkaz altında kalan 14 kişi için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 9 kişi sağ olarak kurtarıldı. Olayda 4'ü olay yerinde ve 1'i kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

SORUŞTURMADA KİMLER TUTUKLANDI?

Faciaya ilişkin başlatılan hukuki süreç kapsamında binanın mimarı ile şantiye şefi tutuklandı. Yapılan incelemelerde, binanın mülk sahibi olan D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği tespit edildi.

ACİL YARDIM FONU NASIL KULLANILACAK?

Valilik açıklamasına göre, AFAD ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda sağlanan 9 milyon liralık kaynak, evlerine giremeyen vatandaşların barınma ve temel gereksinimleri için hızlıca devreye alınacak. Bu tür afet destek fonları, yapısal çökme sonrası süreçte mağduriyetlerin büyümesini önlemek adına doğrudan afetzedelere ulaştırılıyor.