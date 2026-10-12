Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde meydana gelen yangın, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevrede büyük paniğe yol açtı.

ALEVLERİ GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Edinilen bilgilere göre, rezidansın üst katından yükselen alevleri ve dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yoğun çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

48 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yangının söndürülmesinin ardından binada inceleme yapan ekipler, otel çalışanı olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Ezgi Evcil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Evcil'in yaşamını yitirmesi büyük üzüntüye neden olurken, olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

DUMANDAN ETKİLENEN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen Sefer D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Sefer D.'nin sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Yangında yaşamını yitiren Ezgi Evcil'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Rezidansta meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.