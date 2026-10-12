Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, şarj ünitesine bağlı olan elektrikli otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi olası bir faciayı engelledi.

Çevredeki vatandaşların ve istasyon görevlilerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak istasyondaki diğer riskli alanlara sıçramadan söndürüldü.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmalarının ardından elektrikli otomobilin tamamen yanarak hurdaya döndüğü tespit edildi. Meydana gelen olayla ilgili yetkililer tarafından resmi inceleme başlatıldığı duyuruldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YANGINLARINDA RİSK NEDİR?

Elektrikli araçlardaki lityum iyon bataryaların alev alması durumunda, standart araç yangınlarına kıyasla çok daha yüksek ısılara ulaşılabiliyor. Bu tür vakalarda, özellikle akaryakıt istasyonu gibi yanıcı maddelerin yoğun olduğu bölgelerde itfaiyenin saniyeler içindeki doğru müdahalesi hayati önem taşıyor.