Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona ile oynanacak karşılaşma öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadele öncesinde takımına güvendiğini belirten Buruk, taraftar desteğiyle önemli bir sonuç almak istediklerini söyledi.

"BARCELONA FAVORİ AMA BİZ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Barcelona'nın bu sezon oynadığı 9 resmi karşılaşmanın tamamını kazandığını hatırlatan Okan Buruk, rakiplerinin dünyanın en formda takımlarından biri olduğunu ifade etti.

Buruk, "Maçın favorisini herkes Barcelona olarak söyleyecek ama burada da o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var. Hedefimiz her zaman olduğu gibi maçı kazanmak. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız" dedi.

"HATALARI ÇOK KOLAY CEZALANDIRACAK BİR TAKIM"

Barcelona karşısında savunma ve hücum dengesinin önemine değinen Buruk, agresif bir oyun ortaya koymaları gerektiğini belirtti.

Rakiplerinin hataları kolayca değerlendirebilen güçlü bir takım olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Sadece savunma yapmayacağız, hücum da edeceğiz. Topu kazanmak için baskılı oynamalı, hücumda ise sakin kalmalıyız. Az hata yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN TEPKİSİNE YANIT VERDİ

Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından kendisine Barcelona karşılaşmasına hazır olup olmadığı sorulan İlkay Gündoğan'ın, "Oynamıyorum ki. Neden hazır olayım?" sözlerini de değerlendirdi.

İlkay'ın tepkisini doğal karşıladığını belirten Buruk, şunları söyledi:

"Ben futbolculuktan geldim. Oyuncular robot değil, hepsi insan. Oynamayan bir futbolcu üzülebilir ve bunu belli edebilir. Buna takılmamak lazım. İlkay her zaman antrenmanda en iyi performansını veriyor ve oynamak için hazır bekliyor. Kendisinden çok memnunum."

BARIŞ ALPER VE BATRAKOV AÇIKLAMASI

Kasımpaşa karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte görevlendiren Buruk, milli futbolcunun bu pozisyona yabancı olmadığını belirtti.

Barış Alper'in hem hücum hem de savunma performansından memnun kaldığını söyleyen Buruk, oyuncunun ihtiyaç duyulduğunda bek pozisyonunda görev yapabileceğini ifade etti.

Genç futbolcu Aleksey Batrakov'un performansını da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, oyuncunun takıma kısa sürede uyum sağladığını ve gelişiminden memnun olduklarını dile getirdi.

"1994'TE YENDİK, İNŞALLAH BİR GALİBİYET DAHA YAŞARIZ"

Okan Buruk, futbolculuk döneminde 1994 yılında Galatasaray formasıyla Barcelona'ya karşı elde ettikleri 2-1'lik galibiyeti hatırlattı.

Bu kez teknik direktör olarak aynı başarıyı yaşamak istediğini belirten Buruk, "Oyuncularıma çok güveniyorum. Taraftarımızın da desteğiyle inşallah bir galibiyet daha yaşarız" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü, Barcelona karşısında alınacak olumlu bir sonucun Şampiyonlar Ligi hedefleri açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.