Antalya-Isparta karayolunda yolcu taşıyan bir midibüs kontrolden çıkarak devrildi. Topallı Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından kazazedeleri ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, kaza sonrasında Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım güvenlik amacıyla bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralının sağlık durumlarına ilişkin tıbbi takip sürüyor.

SÜRÜCÜDEN KAYGAN YOL İDDİASI

Kazaya karışan midibüs şoförünün kolluk kuvvetlerine verdiği ilk ifadede, aracın zemindeki kayganlık sebebiyle devrildiğini belirttiği öğrenildi. Polis ekipleri, yolda kazaya sebebiyet verecek düzeyde bir kayganlık olup olmadığını ve olayı tetikleyebilecek farklı bir etkenin bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla detaylı inceleme başlattı.

ANTALYA-ISPARTA GÜZERGAHINDA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Akdeniz Bölgesi'ni iç kesimlere bağlayan kritik ulaşım ağlarından biri olan Antalya-Isparta karayolu, özellikle mevsim geçişlerinde ve ani ısı değişimlerinde zemin koşulları açısından risk barındırabiliyor. Trafik güvenliği standartlarına göre, bu tür bağlantı yollarında sürücülerin hız limitlerine harfiyen uyması ve zemin kayganlığını artırabilecek durumlara karşı takip mesafesini koruması büyük önem taşıyor.