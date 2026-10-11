Şans Topu'nun 11 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişi, sonuçları merak eden vatandaşların gündeminde yer aldı. Milli Piyango Online üzerinden duyurulan çekiliş sonuçlarıyla birlikte kazanan numaralar, ikramiye tutarları ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği araştırılmaya başlandı. Ancak 11 Ekim tarihli çekilişin kazanan numaraları ve ikramiye dağılımına ilişkin doğrulanmış sonuç bilgilerine henüz ulaşılamadı.

11 EKİM 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI

11 Ekim Pazar günkü Şans Topu çekilişinin kesin sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranından öğrenilebiliyor. Çekilişte belirlenen 5 ana numara ile 1 Şans Topu numarası, sonuçların açıklanmasının ardından kuponlarla karşılaştırılabiliyor.

Katılımcılar, millipiyangoonline.com adresindeki Şans Topu çekiliş sonuçları bölümünden ilgili tarihi seçerek kazanan numaraları, ikramiye kategorilerini ve her kategorideki kazanan sayısını kontrol edebiliyor. Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden de bilet sorgulama işlemi yapılabiliyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Milli Piyango Online'ın yayımladığı oyun bilgilerine göre Şans Topu çekilişleri her hafta çarşamba ve pazar günleri saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Çekilişlerde iki ayrı sayı kümesi kullanılıyor. İlk kümeden 5, ikinci kümeden ise 1 numara belirleniyor.

ŞANS TOPU İKRAMİYE KATEGORİLERİ NELER?

Şans Topu oyununda toplam 9 ikramiye kategorisi bulunuyor. Resmi oyun kurallarına göre 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ve 0+1 bilen oyuncular ikramiye kazanabiliyor. En yüksek ödül, çekilişte belirlenen 5 ana numaranın tamamını ve ek Şans Topu numarasını doğru tahmin edenlere veriliyor.

Büyük ikramiyeyi kazanan birden fazla kupon bulunması halinde ilgili kategorinin ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit paylaştırılıyor. 5+1 bilen çıkmaması durumunda ise büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor. Bu nedenle büyük ikramiyenin tutarı her çekilişte değişebiliyor.

ŞANS TOPU TEK KOLON ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Piyango Online'ın resmi oyun kurallarına göre Şans Topu'nda tek kolon ücreti 15 TL olarak belirtiliyor. Oyuncular, 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 numara ve 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 numara seçerek kolon oluşturabiliyor. Numaralar oyuncu tarafından belirlenebildiği gibi sistem üzerinden rastgele de seçilebiliyor.

ŞANS TOPU BÜYÜK İKRAMİYESİNİ KAZANMA OLASILIĞI

Şans Topu'nda 34 sayı arasından 5 numara seçilmesiyle 278 bin 256 farklı ana sayı kombinasyonu oluşuyor. Ek olarak 14 farklı Şans Topu numarası bulunduğundan toplam 3 milyon 895 bin 584 farklı sonuç kombinasyonu ortaya çıkıyor. Buna göre tek kolonla 5+1 bilme olasılığı 3 milyon 895 bin 584'te 1 olarak hesaplanıyor.

Her sayı kombinasyonunun çekilişte gelme olasılığı eşit olduğundan geçmiş çekilişlerde sık çıkan veya uzun süredir çıkmayan numaralar, sonraki çekilişler için matematiksel bir avantaj sağlamıyor.

KAZANAN İKRAMİYELER NE ZAMANA KADAR ALINABİLİR?

Şans Topu'nun resmi oyun kurallarına göre kazanan biletlerin ikramiye tahsil süresi, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıl olarak uygulanıyor. Fiziki bayilerden alınan biletlerin korunması önem taşıyor. Çünkü oyun kurallarında, ikramiye ödemesi için kazanan biletin aslının ibraz edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Çekilişin ardından hazırlanan resmi bültende kazanan numaralar, ikramiye kategorileri, kazanan oyun sayıları ve dağıtılan tutarlar yer alıyor. Vatandaşlar, 11 Ekim 2026 tarihli Şans Topu çekilişinin kesin sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kontrol edebiliyor.