Türk sinemasının önemli isimlerinden Nihat Ziyalan'dan acı haber geldi. 1960'lı ve 1970'li yıllarda çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan usta oyuncu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Oyunculuğunun yanı sıra şair ve yazar kimliğiyle de tanınan Ziyalan, uzun yıllardır yaşamını Avustralya'nın Sidney kentinde sürdürüyordu.

YILMAZ GÜNEY'İN DAVETİYLE SİNEMAYA ADIM ATTI

Sanat hayatına tiyatroyla başlayan Nihat Ziyalan, askerlik görevinin ardından Adana Şehir Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Tiyatronun kapanmasının ardından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmalarına devam etti.

Edebiyata da ilgi duyan sanatçı, ilk şiir kitabı olan Asık Yüzlünün Birini 1963 yılında yayımladı.

Çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in daveti üzerine 1966 yılında İstanbul'a gelen Ziyalan, At Hırsızı Banuş filmiyle sinema kariyerine başladı.

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ KÖTÜ ADAMLARINDANDI

Nihat Ziyalan, sinema kariyeri boyunca özellikle canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalarda yer edindi.

Sezercik Aslan Parçası filminde hayat verdiği Nedim karakteriyle tanınan oyuncu; Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Türkan Şoray ve Fatma Girik gibi Türk sinemasının önemli isimleriyle aynı yapımlarda rol aldı.

Sanatçının sinema kariyerindeki son filmi ise Türkan Şoray'ın yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde oynadığı Azap oldu.

AVUSTRALYA'DA EDEBİYAT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Sinema kariyerinin ardından Avustralya'ya yerleşen Ziyalan, yaşamının büyük bölümünü Sidney'de geçirdi.

Oyunculuğun yanı sıra şiir ve yazarlık çalışmalarını da sürdüren sanatçı, edebiyat dünyasında eserler vermeye devam etti.

ÇUKUROVA ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Adana doğumlu sanatçı, Çukurova'nın kültürel ve sanatsal tanıtımına sağladığı katkılar nedeniyle 2009 yılında Çukurova Ödülü'ne layık görüldü.

Türk sinemasında canlandırdığı karakterler ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla iz bırakan Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayata veda etti.