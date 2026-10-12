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Yeni Alanya Gazetesi olarak Nuri Kaptanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kaptanoğlu'nun cenazesi, Ali Gürses Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Bektaş Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilecek. Taziyeler, Kaptanoğlu Sokak'taki aile evinde kabul ediliyor.

İhsan ve Firdevs Kaptanoğlu'nun oğlu, Nural Kaptanoğlu'nun eşi, İhsan Erman Kaptanoğlu ile Beste Kaptanoğlu'nun babası olan Nuri Kaptanoğlu'nun vefatı, Alanya esnafı ve sevenlerini yasa boğdu. Kaptanoğlu, Alanya Kent Konseyi Danışma Kurulu üyesi Jeofizik Mühendisi İhsan Erman Kaptanoğlu'nun babasıydı.

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Alanya'nın tanınmış ve sevilen esnaflarından Hayırlı Kuyumculuk sahibi Nuri Kaptanoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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