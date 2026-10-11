11 Ekim 2026 Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirilen Süper Loto'nun 122 numaralı çekilişinde kazanan numaralar 16 - 18 - 22 - 31 - 37 - 55 olarak açıklandı. Çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online üzerinden sonuçları sorgulayabiliyor.

11 EKİM 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 122 numaralı çekilişine ilişkin bilgiler şöyle:

Çekiliş tarihi: 11 Ekim 2026 Pazar

Çekiliş saati: 21.30

Çekiliş numarası: 122

Kazanan numaralar: 16 - 18 - 22 - 31 - 37 - 55

Bir sonraki çekiliş tarihi: 13 Ekim 2026 Salı

SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

11 Ekim Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi olan millipiyangoonline.com adresindeki Süper Loto çekiliş sonuçları bölümünü ziyaret edebilir. Katılımcılar, kuponlarında işaretledikleri sayıları açıklanan altı numarayla karşılaştırarak sonuçlarını kontrol edebilir.

Milli Piyango Online üzerinden geçmiş çekilişlerin sonuçlarına da ulaşılabiliyor. Böylece farklı tarihlerde düzenlenen çekilişlerde açıklanan numaralar ayrı ayrı incelenebiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango Online'ın resmî oyun kurallarına göre Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilmesine dayanıyor. Seçilen altı sayı bir kolon oluşturuyor. Çekilişte belirlenen altı numarayla kupondaki sayıların eşleşmesi esas alınıyor.

Oyunda sayıların çekiliş sırasının bir önemi bulunmuyor. Resmî kurallara göre her altılı kombinasyonun çekilişte belirlenme olasılığı eşit kabul ediliyor.

BİR SONRAKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

11 Ekim Pazar günü yapılan çekilişin ardından bir sonraki Süper Loto çekilişi 13 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

Sisal Şans'ın yayımladığı resmî takvime göre Süper Loto çekilişleri haftada üç kez, salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'ın resmî sonuçlar sayfasından takip edilebiliyor.