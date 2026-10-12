Antalya'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne son 3 ay içerisinde botoks işlemi sonrasında gelişen ciddi sağlık sorunları nedeniyle 16 kişi başvurdu. Hastalarda yutkunma güçlüğü, nefes darlığı ve kas zayıflığı gibi belirtiler gözlemlenirken, durumu ağır olan 3 kişi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Son bir hafta içinde nöroloji servisine yatırılan 7 hastanın durumu, polis kayıtlarına adli vaka olarak geçti. Tedavisi süren hastalardan F.F., yaklaşık 20 gün önce gittiği bir klinikte işlemin doktor yerine sekreter tarafından yapıldığını ve kısa süre sonra göz kapağında düşme ile yutma zorluğu başladığını aktardı.

UZMANLARDAN TOKSİN UYARISI

AÜ Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan'ın açıklamalarına göre, hastalar solunum ve hareket fonksiyonlarını kaybedecek kadar ağır tablolarla servise yatırıldı. Doğan, uzman olmayan kişilerce veya menşei belirsiz ürünlerle yapılan dermokozmetik işlemlerin, toksinin doğrudan kana karışmasına yol açtığını bildirdi.

Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal, acil servise başvuran hastalarda çift görme ve ses kısıklığı gibi şikayetlerin de bulunduğunu ifade etti. Ünal, hayati tehlikesi olan ve solunumu ciddi şekilde etkilenen vakaların zaman kaybetmeden solunum cihazına bağlandığını duyurdu.

YAN ETKİLER İÇİN İLK İKİ HAFTA KRİTİK Mİ?

Nöroloji uzmanı Dr. Yusuf Savrun'un aktardığı bilgilere göre, hatalı botoks uygulamalarının yan etkileri ilk 24 saat içinde kendini göstermeye başlıyor ve ikinci haftanın sonuna kadar şiddetini artırabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Sözel ise vatandaşların işlem öncesinde merkezin ruhsatını ve kullanılan ürünün uygunluğunu mutlaka sorgulaması gerektiğini vurguladı. Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Barçın da nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan tıbbi botoksun, uzman ellerde güvenli olduğuna dikkat çekti.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ NASIL ETKİLEYECEK?

Resmi Gazete'de 7 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan yeni yönetmelik, estetik uygulamaların kapsamını genişleterek kısa süreli sertifikasyon alan tüm hekimlere bu işlemleri yapma yetkisi tanıdı. Uzmanlar ise tıbbi bir müdahale olan botoks ve dolgu işlemlerinin, yalnızca ruhsatlı sağlık kuruluşlarında ve yetkin hekimler tarafından uygulanması gerektiğinin altını çiziyor.