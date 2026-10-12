Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda 11 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki kaplıcalara gitmek üzere Bursa'dan yola çıkan otobüsün, Akhisar gişelerini kaçırdıktan sonra geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen çekiciyle çarpıştığı belirlendi. Kazanın ardından tur otobüsünün bağlı bulunduğu taşımacılık şirketinden sorumluluğa ilişkin açıklama geldi.

OTOBÜSÜN GERİ MANEVRASI KAMERAYA YANSIDI

Kaza, 11 Ekim Pazar günü saat 11.09 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında meydana geldi. M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsü, gişeleri geçtikten sonra otoyolda geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada H.K. idaresindeki çekici otobüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrildi.

Otoyolun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüsün geri hareket ettiği ve arkadan gelen çekicinin araca çarptığı anlar görüldü. Görüntüler, kazanın oluş şekline ilişkin önemli bir delil niteliği taşırken sürücülerin kusur durumlarının belirlenmesine yönelik adli inceleme başlatıldı.

Manisa Valiliğinin 11 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre, kazaya ilişkin ilk ihbar saat 11.11'de alındı. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 11 kişi yaşamını yitirirken 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDEN 11 KİŞİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Kazanın ardından yürütülen kimlik tespit çalışmalarında yaşamını yitiren 11 kişinin isimleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) olduğu açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 58 ile 88 arasında değiştiği görüldü. Kazada ölen 11 kişinin 10'unun 64 yaş ve üzerinde olması öne çıktı. Cenazelerden 8'i Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna, 3'ü ise ilçedeki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanarak hastanelere sevk edilen vatandaşların kimlikleri de belirlendi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının 11 Ekim tarihli açıklamasında hastanelere sevk edilen yaralı sayısı 26 olarak belirtilirken Manisa Valiliğinin ilk açıklamasında bu sayı 27 olarak duyuruldu.

Kimlikleri açıklanan 26 yaralı şöyle: Sinan Eröz (61), Emine Sülümer (77), Süleyman Eryılmaz (76), Eşe Yonar (79), Çiçek Aktaş (61), Ayşe Çiftçi (60), Gülten Korubaşı (62), Zülfiye Arıca (70), Nurgül Eldemir (62), Nurettin Aktaş (67), Nuray Gögüsger (64), Emel Demircan (76), Fermude Alkış (69), Nurhan Balıkçıoğlu (50), Bahriye Şener (78), Feriştah Yıldırım (77), Salime Gözüm (63), Yüksel Hınık (70), Naciye Hınık (66), Meryem Bayat (80), Resmiye Kirişcan (77), Gönül Çatak (61), Emel Eröz (53), Metin Yavuz (62), Hasan Karakaya (64) ve Mehmet Ahlılar (63).

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI: 3 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının 11 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, kazanın soruşturulması için 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün yedek sürücüsü M.Y. ve çekici sürücüsü H.K. gözaltına alındı.

Kazayı hafif yaralarla atlatan otobüs sürücüsü M.A.'nın Akhisar'daki özel bir hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ve diğer delillerin incelenmesiyle sürücülerin sorumluluklarının belirlenmesi bekleniyor.

TUR ŞİRKETİNDEN SORUMLULUK AÇIKLAMASI

Facianın ardından My World Turizm tarafından yazılı bir kamuoyu açıklaması yapıldı. Şirket, kazaya karışan otobüsün kendi bünyesindeki taşımacılık faaliyetleri kapsamında hizmet verdiğini ancak kaplıca turunun organizatörü olmadığını savundu.

Şirket açıklamasında, tur organizasyonunun kendilerine ait olmadığı, aracın Transport Taşımacılık bünyesinde kiralık olarak çalıştığı ve söz konusu seyahatte yalnızca ulaşım hizmeti sağlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca araç ve sürücünün kazadan önceki 5 gün boyunca istirahat halinde bulunduğu ileri sürüldü. Şirket, kazanın bireysel sürücü hatasından kaynaklandığını düşündüklerini ve ilgili bilgi ile belgeleri adli makamlara teslim ettiklerini bildirdi.

Şirketin açıklaması, kazadaki hukuki sorumluluğun kesin olarak belirlendiği anlamına gelmiyor. Sürücülerin yanı sıra araç işletmecisinin ve taşımacılık hizmetini sağlayan diğer tarafların olası sorumlulukları, soruşturma kapsamında elde edilecek deliller ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.

OTOBÜS BURSA'DAN SAAT 06.30'DA HAREKET ETMİŞ

Kazanın ardından otobüsün Bursa'dan hareket ettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülere göre tur otobüsü, Osmangazi ilçesindeki Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranın önünden saat 06.30 sıralarında hareket etti.

Yolcuların Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki kaplıcalara gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Böylece otobüsün Bursa'dan hareket etmesi ile Akhisar'daki kaza arasında yaklaşık 4 saat 40 dakika bulunduğu belirlendi.

OTOYOLDA GERİ GİTMENİN TRAFİKTEKİ KARŞILIĞI NE?

Facianın ardından otoyollarda geri manevra yapılmasına ilişkin trafik kuralları yeniden gündeme geldi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67. maddesi, yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye gitmeyi ve izin verilen manevralar sırasında diğer yol kullanıcıları için tehlike oluşturmayı yasaklıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının yayımladığı trafik ihlalleri listesinde de bu tür manevralar, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-b maddesi kapsamında değerlendiriliyor. Otoyolda kaçırılan bir çıkışa geri dönmek amacıyla geri manevra yapılması, arkadan yüksek hızla yaklaşan araçlar açısından ciddi çarpışma riski oluşturuyor.

Bu nedenle otoyolda çıkışını kaçıran sürücülerin geri gitmek yerine mevcut seyir yönünde ilerleyerek uygun bir sonraki çıkışı kullanması gerekiyor. Akhisar'daki kazada otobüsün geri manevrasının çarpışmaya etkisi kamera kayıtlarına yansırken olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturma sürdürülüyor.