Zıpkınla balık avı milli sporcusu Fahrihan Uysal, Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'nin yaklaşık 1200 metre açıkta antrenman için dalış yaptığı sırada, bir deniz kaplumbağasının su yüzeyine çıkamadığını fark etti. Yanına gittiğinde kaplumbağanın sağ yüzgeciyle boynu arasındaki noktaya saplanan olta iğnesi ve ucundaki ağırlık nedeniyle yüzeye çıkamadığını, bu yüzden nefes almakta güçlük çektiğini gören Uysal, duruma müdahale etti. Bir yandan nefes alabilmesi için kaplumbağayı su yüzeyine çıkarmaya çalışan Uysal, diğer yandan olta iğnesini çıkarmak için uğraştı. Uzun uğraşlarına rağmen iğneyi çıkaramayan Uysal, çareyi misinayı kesip kaplumbağayı kurtarmakta buldu. Kaplumbağa daha sonra yüzerek uzaklaştı. Fahrihan Uysal kaplumbağayı kurtarma anlarını sanal medya hesabından paylaştı. Görüntüde Uysal'ın kaplumbağayı fark etmesi ve kurtarma çalışmaları yer aldı.

Fahrihan Uysal, sanal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili bilgi verdi. Kıyıdan yaklaşık 1200 metre açıkta antrenman dalışı yaptığı sırada deniz kaplumbağasına rastladığını belirten Uysal, "Muhtemelen suyun dibinde, iğne başının hemen yan tarafına takılmış. Can havliyle yüzeye çok az bir mesafe kalana kadar çıkabilmiş. Deniz kaplumbağaları da bizler gibi solunum yapan canlılar. Belirli aralıklarla yüzeye çıkıp nefes almazlarsa boğulabilirler" dedi. Misinanın kaplumbağayı sürekli aşağı çektiğini aktaran Uysal, "Mücadele etmekten epey yorulmuştu. Dibine kadar yaklaşmama rağmen çok ani tepki veremiyordu. Hemen ellerimle yakalayıp müdahale etmeye çalıştım" diye konuştu.

‘YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIĞIMI ANLAR GİBİYDİ’

Normal şartlarda bir deniz kaplumbağasına bu şekilde müdahale etmenin oldukça zor olduğunu dile getiren Uysal, "Bir deniz kaplumbağası o kadar kuvvetlidir ki böylesine müdahale edebilmek epey zordur. Yorgun olduğu için biraz daha sakindi ve sanki yardım etmeye çalıştığımı anlar gibiydi. İğne oldukça sıkıntılı bir noktaya saplanmıştı. Çıkarmak için çok uğraştım ama kaplumbağanın derisi çok sağlam olduğu için çıkaramadım. Arada bir nefes alması için yukarı çıkartıp tekrar müdahale ettim. İğneyi çıkaramayınca mecburen en az rahatsız olacağı şekilde iğnenin dibinden misinayı kestim. Sonrasında bu kadim deniz canlısını özgürlüğe uğurladım. Bilinçsiz avcılığın deniz ekosistemine ne denli zarar verdiğini görüyoruz. İyi ki erken yetişip kurtarma şansım oldu" ifadelerini kullandı.

'MİSİNALAR DENİZ CANLILARI İÇİN TUZAĞA DÖNÜŞEBİLİYOR'

Uysal, vatandaşlara duyarlılık çağrısında da bulunarak, "Denizler yalnızca bizim değil, birçok canlının yaşam alanı. Bilinçsizce denize bırakılan misina, ağ ve av malzemeleri caretta carettalar başta olmak üzere pek çok deniz canlısı için ölüm tuzağına dönüşebiliyor. Lütfen avcılık yapan herkes kullandığı malzemeyi denizde bırakmasın. Denizde ya da kıyıda yaralı, mahsur kalmış bir canlı görenler de vakit kaybetmeden yetkililere haber versin. Küçük bir duyarlılık, bir canlının hayatını kurtarabilir" dedi.