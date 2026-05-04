Uşak-İzmir karayolunda tırın karşı şeride geçmesiyle yaşanan kazada Özlüer ailesi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı

Uşak-İzmir karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası, bir ailenin yok olmasıyla sonuçlandı. Gece saatlerinde Ürünköy mevkisinde yaşanan kazada, karşı şeride geçen bir tırın neden olduğu çarpışmada 7 araç birbirine girdi. Kazada Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35) ile çocukları Nil (6) ve Selin (1) hayatını kaybetti.

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkisinde gece saatlerinde yaşandı. Henüz netlik kazanmayan bir nedenle kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu toplam 6 araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bölgede adeta can pazarı yaşandı.

34 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, biri 1 yaşında, diğeri 6 yaşında iki çocuk olmak üzere 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 34 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı. Kartal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"4 vatandaşımızı kaybettik. 34 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Vefat edenler arasında biri 1 yaşında, biri 6 yaşında iki çocuğumuz da var. Anne ve babalarıyla birlikte hayatlarını kaybettiler."

BİR AİLE AYNI ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaşamını yitirenlerin Mustafa Özlüer, eşi Tuğba Özlüer ve çocukları Nil ile Selin Özlüer olduğu öğrenildi. Aynı araçta bulunan ailenin tamamının hayatını kaybetmesi, kazanın en acı detayı olarak kayıtlara geçti.

Uşak-İzmir karayolunda meydana gelen zincirleme kaza detayları yetkililer tarafından incelenmeye devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.