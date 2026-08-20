Antalya'nın Kepez ve Kundu bölgelerinde yürütülen yol çalışmaları, toplu taşıma hatlarında geçici düzenlemeleri beraberinde getirdi. Antalya Kent Kart tarafından yapılan açıklamaya göre, iki farklı noktada güzergah değişiklikleri uygulanmaya başlandı.

Düden Şelalesi ile Kepez Atatürk Caddesi hattında devam eden altyapı faaliyetleri sebebiyle bazı otobüs durakları devre dışı bırakıldı. Açıklanan verilere göre 12775, 12830 ve 11709 numaralı duraklardan geçici bir süre yolcu alımı yapılamayacak.

KUNDU BÖLGESİNDE ALTERNATİF GÜZERGAH

Ulaşım planlamasındaki ikinci değişiklik ise Kundu Özlü mevkisinde hayata geçirildi. Bu alandaki yol çalışmaları bitene kadar toplu taşıma araçlarının belirlenen alternatif yolları kullanacağı bildirildi.

YOLCULAR NE YAPMALI?

Söz konusu güzergahları kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına seyahat planlarını güncel duruma göre yapmaları isteniyor. Otobüs saatleri ve aktif durak bilgilerinin Antalya Kent Kart mobil uygulaması üzerinden anlık olarak takip edilmesi, ulaşımda yaşanabilecek olası gecikmelerin önüne geçecek.