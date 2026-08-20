Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin güncel nüfus istatistiklerini yayımladı. Kurumun paylaştığı resmi verilere göre, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

Ülke genelindeki demografik değişim incelendiğinde, yılın ilk altı aylık döneminde nüfusta 228 bin 434 kişilik bir artış yaşandığı görüldü. Bu büyüme sürecinin özellikle son aylarda hız kazandığı kayıtlara geçti.

NÜFUS ARTIŞ İVMESİ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜKSELDİ

TÜİK verilerinin detaylarına bakıldığında, toplam altı aylık büyümenin yarıdan fazlasının son üç ayda gerçekleştiği ortaya çıkıyor. İstatistiklere göre, nisan ayından temmuz başına kadar olan üç aylık dilimde nüfusa 123 bin 904 kişi eklendi.

Açıklanan bu rakamlarla birlikte Türkiye, 2026 yılının ikinci yarısına 86,3 milyonluk demografik büyüklüğü geride bırakarak girmiş oldu.