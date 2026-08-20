Milli Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğini vurgulayarak saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Ankara’nın yaklaşımında Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması temel başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye, komşu ülkedeki güvenlik ortamının yeni askeri müdahalelerle daha kırılgan hale gelmesinin yalnızca Suriye’yi değil, sınır hattındaki ülkeleri ve daha geniş Orta Doğu coğrafyasını da etkileyebileceği görüşünü öne çıkarıyor.

SURİYE’DEKİ GERİLİM NEDEN TÜRKİYE’Yİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR?

Suriye’de yaşanan her güvenlik sarsıntısı Türkiye açısından doğrudan sınır güvenliği, düzensiz göç, terör tehdidi ve bölgesel ticaret gibi birden fazla başlıkla bağlantılı bulunuyor. Uzun yıllar boyunca çatışmaların yaşandığı ülkede merkezi otoritenin güçlendirilmesi ve devlet kurumlarının ülke genelinde işler hale gelmesi, sınır komşuları açısından da önem taşıyor. Bu nedenle dışarıdan gerçekleştirilen askeri operasyonların yeni çatışma alanları oluşturması veya mevcut gerilim hatlarını derinleştirmesi, Ankara’nın güvenlik değerlendirmelerinde yakından izlenen konular arasında bulunuyor.

DEVLETLER ARASINDA BU TÜR UYARILAR NASIL İŞLİYOR?

Bir devletin başka bir ülkenin askeri faaliyetlerine yönelik kamuoyu önünde yaptığı çağrılar, diplomatik baskının araçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Açıklamalar dışişleri ve savunma kurumları üzerinden yapılabildiği gibi diplomatik temaslar, uluslararası kuruluşlardaki girişimler ve müttefik ülkelerle yürütülen görüşmelerle de desteklenebiliyor. Gerilimin devam etmesi halinde konu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda gündeme taşınabiliyor. Bununla birlikte askeri saldırıların fiilen durdurulması, tarafların siyasi kararları ve sahadaki güvenlik dengeleriyle doğrudan bağlantılı olduğu için diplomatik çağrılar çoğunlukla daha geniş bir müzakere sürecinin parçasını oluşturuyor.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSUNUN ARKA PLANI

Suriye konusunda uluslararası diplomaside en sık kullanılan kavramlardan biri ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması. Bu yaklaşım, farklı silahlı yapıların kontrol ettiği bölgelerin merkezi devlet yapısıyla yeniden bütünleşmesi ve yabancı askeri müdahalelerin kalıcı bir parçalanmaya dönüşmemesi hedefiyle ilişkilendiriliyor. Benzer bölgesel krizlerde de devletlerin sınırlarının zor kullanılarak değiştirilmemesi ve anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi temel uluslararası hukuk ilkeleri arasında gösteriliyor. Türkiye’nin İsrail’e yönelik mesajında da güvenlik sorunlarının Suriye’nin egemenliğini zayıflatacak yeni bir çatışma döngüsüne dönüşmemesi gerektiği anlayışı öne çıkıyor.

GERİLİMİN EKONOMİK VE İNSANİ BOYUTU

Suriye’de güvenlik ortamının yeniden bozulması yalnızca askeri sonuçlar doğurmuyor. Çatışma riskinin yükselmesi kara yolu taşımacılığını, sınır ticaretini, enerji hatlarını, yatırım beklentilerini ve yeniden imar faaliyetlerini de olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle uzun süreli savaşlardan çıkan ülkelerde ekonomik toparlanmanın başlayabilmesi için öngörülebilir bir güvenlik ortamına ihtiyaç duyuluyor. Yeni saldırılar aynı zamanda sivillerin yer değiştirmesine, insani yardım ihtiyacının büyümesine ve komşu ülkelere yönelik yeni göç baskılarının ortaya çıkmasına yol açabilecek riskler taşıyor.

BENZER KRİZLERDE HANGİ ADIMLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Bölgesel gerilimlerin kontrol altına alınmasında geçmişte ateşkes mekanizmaları, doğrudan veya arabulucular üzerinden yürütülen diplomatik görüşmeler, askeri iletişim kanalları ve uluslararası gözlem girişimleri gibi yöntemlere başvuruldu. Özellikle birbirine yakın bölgelerde faaliyet gösteren farklı ülke orduları açısından yanlış hesaplama veya karşılıklı misilleme riskini azaltacak iletişim kanallarının açık tutulması önem taşıyor. Suriye açısından da kalıcı istikrarın yalnızca saldırıların durmasıyla değil, merkezi kurumların güçlendirilmesi, silahlı gerilim alanlarının azaltılması ve siyasi çözüm kanallarının işler hale getirilmesiyle mümkün olabileceği değerlendiriliyor.

ANKARA’NIN MESAJI BÖLGESEL İSTİKRAR ODAKLI

Türkiye’nin İsrail’e yönelik saldırıları sonlandırma çağrısı, Ankara’nın Suriye’de yeni bir askeri tırmanmanın önüne geçilmesi yönündeki tutumunun devamı niteliğinde. Önümüzdeki süreçte sahadaki gelişmeler kadar bölge ülkelerinin diplomatik temasları ve uluslararası aktörlerin tutumu da belirleyici olacak. Gerilimin azaltılması halinde Suriye’nin güvenlik kurumlarının yeniden yapılanması, ekonomik hayatın normalleşmesi ve bölgesel ulaşım ile ticaret bağlantılarının canlandırılması için daha elverişli bir ortam oluşabilir. Buna karşılık saldırı ve karşılık döngüsünün sürmesi, Suriye merkezli güvenlik sorunlarının yeniden bölgesel bir krize dönüşmesi riskini artırabilir.