Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Alanyaspor, pazar günü saat 21.30'da Alanya Oba Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Akdeniz Manşet'in aktardığı verilere göre, ilk haftada Gaziantep FK deplasmanından Ruan'ın golüyle 1-1'lik beraberlikle dönen turuncu-yeşilliler, Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden İstanbul ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Alanyaspor'un son dönemde Beşiktaş'a karşı sergilediği performans öne çıkıyor. Siyah-beyazlı rakibiyle oynadığı son 6 Süper Lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Alanya temsilcisi, bu süreçte 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Turuncu-yeşilliler, Beşiktaş karşısında son yenilgisini Ocak 2023'te deplasmanda yaşamıştı. Lig tarihinde şampiyonluğu bulunmayan takımlar arasında Beşiktaş'a üst üste 7 maç mağlup olmayan son ekip, Ocak 1995 ile Nisan 1998 arasındaki serisiyle Kocaelispor olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN ALANYA DEPLASMANI KARNESİ NASIL?

Beşiktaş, Alanya deplasmanındaki son galibiyetini Şubat 2020'de alırken, sonraki 6 dış saha maçından 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de 17 beraberlikle en fazla yenişemeyen takım olan Alanyaspor, iç sahada Beşiktaş ile 4 kez berabere kalarak bu sayıya yalnızca Göztepe karşısında ulaştığı rekorunu egale etti. Öte yandan, İstanbul ekipleriyle oynadığı son 4 lig maçını kaybeden Alanyaspor, daha önce üst üste 5 mağlubiyet aldığı serinin beşinci maçında Nisan 2021'de yine Beşiktaş'a 3-0 yenilmişti. Ev sahibi ekip, son 5 Süper Lig sezonunda çıktığı ilk iç saha maçlarının yalnızca birini kazanabildi (Ağustos 2023, Başakşehir: 2-0).

HANGİ İSTATİSTİKLER ÖNE ÇIKIYOR?

Karşılaşma öncesi yayımlanan rakamlar, takımların taktiksel durumunu da gözler önüne seriyor. Ligin ilk haftasında ön alan baskısıyla dikkat çeken Beşiktaş, rakibine ortalama 6.4 pas imkanı tanıyarak haftanın en düşük PPDA değerine ulaştı ve ön alanda 14 kez top kazandı. Açılış maçında siyah-beyazlıların tek golünün asistini yapan Junior Olaitan'ın 5 şut pasıyla kariyer rekoru kırdığı, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ise kariyerinde en üst liglerde sezona ikide iki yaparak başlayamadığı bildirildi. Ayrıca Beşiktaş'ın son 17 sezonda yalnızca 2013/14, 2018/19 ve 2024/25 sezonlarına iki galibiyetle başlayabildiği hatırlatıldı. Alanyaspor cephesinde ise ilk maçta gol atan Ruan, Beşiktaş karşısında da fileleri havalandırması durumunda Sergio Cordova'nın 2024/25 sezonundaki başarısının ardından kulüp tarihinde bir sezonun ilk iki golünü atan ikinci oyuncu olacak.