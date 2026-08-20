Alanya'da yükseköğretim faaliyetlerini sürdüren Alanya Üniversitesi, son üç yıllık süreçte akademik personel ve öğrenci sayısında büyük bir artış gösterdi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı'nın temelleri üzerine kurulan eğitim kurumu, akademik kadrosunu 55'ten 123'e, öğrenci sayısını ise 558'den 1.221'e çıkardı.

Rektör Prof. Dr. Turan Sağer'in akademik liderliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında sadece sayısal büyüme değil, eğitim kalitesinin uluslararası standartlara taşınması hedefleniyor. Üniversite yönetimi yeni dönemde bilimsel araştırma projeleri, uygulamalı eğitim olanakları ve öğrenci memnuniyetinin artırılmasına öncelik veriyor.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜNİVERSİTE ORTAMI

Golden Gateway Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Halis Ali Çakmak'ın açıklamalarına göre, asıl başarı öğrencilerin geleceğe güvenle bakabilmesini sağlamak. Çakmak, üniversitelerin yalnızca rakamlarla büyüyemeyeceğini belirterek, bilimsel düşüncenin ve akademik özgürlüğün desteklendiği sürdürülebilir bir eğitim ortamının asıl gücü oluşturduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI AĞLARA KATILIM SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Üniversitenin üç yıl içinde öğrenci sayısını ikiye katlaması, Alanya'nın çok kültürlü yapısını akademik bir merkeze dönüştürme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Kurum bu doğrultuda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüleri Ağı (ECO-TEN) ve Anna Lindh Vakfı ağına katılarak Avrupa-Akdeniz bölgesindeki akademik iş birliği olanaklarını genişletti. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim süreçlerine dahil olmasıyla, kentin uluslararası eğitim turizmi potansiyelinde olumlu bir hareketlilik yaşanması muhtemel etki olarak değerlendiriliyor.

Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşçılık, turizm, fizyoterapi ve yat işletmeciliği gibi bölümler barındıran üniversite, farklı sektörlerle iş birlikleri kuruyor. Teknoloji Transfer Ofisi ve Kariyer Merkezi aracılığıyla yürütülen programlar sayesinde gençlerin hem akademik hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlanmaya devam ediliyor.