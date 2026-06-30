TÜİK'in 3 Temmuz'da duyuracağı haziran ayı enflasyon verisi, yaklaşık 25 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren maaş artışlarını kesinleştirecek. Sözcü'nün aktardığına göre, memur, emekli ve sosyal destek ödemesi alanların temmuz zammı bu veriyle resmiyet kazanacak.

Yılın ilk beş ayında kümülatif enflasyon yüzde 16,60 seviyesinde kaydedildi. Aylık bazda incelendiğinde ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18 ve mayıs ayında yüzde 1,71 oranında artış yaşandı. Bu sonuçlarla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık zam oranı yüzde 16,60 olarak kesinlik taşıyor.

BEKLENTİ ANKETİ NE DİYOR?

Piyasaların odaklandığı haziran ayı enflasyon beklenti anketine katılan 17 ekonomistin tahmin ortalaması yüzde 1,04 olarak belirlendi. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık temmuz zam oranı yüzde 17,81 seviyesine ulaşacak.

MEMUR MAAŞLARINDA FARK NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin gelir artışları, toplu sözleşme ile belirlenen oranlara enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam uygulanacak. Beş aylık verilere göre yüzde 12,41 olan memur zammı, haziran ayında yüzde 1,04'lük beklentinin gerçekleşmesi durumunda enflasyon farkının yüzde 6,13'e çıkmasıyla toplamda yüzde 13,56 olacak.

SOSYAL YARDIMLARA ETKİSİ NE OLACAK?

Memur maaş katsayısında yaşanacak bu artış, sadece çalışan ve emeklileri değil, aynı zamanda sosyal yardım ekosistemini de doğrudan şekillendiriyor. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve evde bakım yardımı gibi ödemeler, memur maaş katsayısındaki artış oranında güncellenerek hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 2 milyon hak sahibini ilgilendiren bu tutarlar, TÜİK verisinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımlayacağı genelge ile resmiyet kazanarak yürürlüğe girecek.