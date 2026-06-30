İzmir'in turizm merkezi Alaçatı'da bir eğlence mekanında ödenen 870 bin liralık hesap, sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından işletme yönetiminin açıklamasıyla netlik kazandı. Carna Alaçatı isimli mekanın sahibi Fırat Enuştekin, kamuoyunda tartışma yaratan adisyonun detaylarını paylaştı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, faturaya yansıyan yüksek tutarın temel nedeni yiyecek fiyatları değil, masada tercih edilen lüks alkollü içecekler oldu. Enuştekin, toplam 870 bin liralık hesabın 851 bin liralık bölümünün içki harcamalarından oluştuğunu bildirdi.

HESABIN BÜYÜK KISMI LÜKS TÜKETİM

İşletme sahibinin verdiği bilgilere göre, söz konusu masada bir gece boyunca 49 şişe şampanya ve 2 şişe 18 yıllık viski tüketildi. Adisyondaki yiyecek bedelinin ise yalnızca 18 bin lira civarında kaldığı ifade edildi. Ortaya çıkan tablonun mekanın genel fiyat politikasından ziyade, müşterinin gösterişli tüketim tercihinden kaynaklandığı vurgulandı.

LÜKS TURİZMDE FİYAT TARTIŞMALARI NEYİ GÖSTERİYOR?

Alaçatı'nın dünya çapında tanınan bir turizm destinasyonu haline geldiğini belirten Enuştekin, üst segment hizmet veren işletmelerde bu tarz yüksek bütçeli harcamaların zaman zaman gerçekleşebildiğini dile getirdi. Çeşme esnafının sezona hareketli başladığını söyleyen işletmeci, kaliteli hizmet sunmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Özellikle tatil beldelerinden yansıyan bu tür yüksek adisyonlar, standart restoran harcamaları ile ithal içki odaklı lüks tüketim kalemleri arasındaki ayrımın turizm ekonomisinde nasıl bir yer tuttuğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.