Bir süredir kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada tutuklu bulunan Elif Karaarslan'ın tahliye edilmesinin ardından sosyal medya hesabında peş peşe paylaşımlar yaptığı görüldü. İlk olarak beyaz kalp ve beyaz güvercin emojileri paylaşan Karaarslan, daha sonra "Allah kimseyi düşürmesin" ifadelerini kullandı.

Kuruçeşme paylaşımları dikkat çekti

Tahliyesinin ardından İstanbul Kuruçeşme'de çekilen fotoğraf ve videolarını da takipçileriyle paylaşan Karaarslan'ın gönderileri kısa sürede yoğun etkileşim aldı. Paylaşımlara çok sayıda destek ve geçmiş olsun mesajı gelirken, bazı kullanıcılar da yaşanan sürece ilişkin yorumlarda bulundu.

Hakemlik kariyeri tartışmaların ardından sona ermişti

Elif Karaarslan, daha önce sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen yaptırım kararıyla gündeme gelmişti. Tahkim Kurulu'nun da onadığı kararın ardından Karaarslan'ın hakemlik kariyeri sona ermişti.

Karaarslan ise hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmediğini açıklamış, hukuki haklarını kullanacağını duyurmuştu.

İçerik üreticiliğine yöneldi

Hakemliği bıraktıktan sonra dijital platformlarda içerik üretmeye başlayan Karaarslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Ücretli abonelik sistemi üzerinden elde ettiği gelir de uzun süre kamuoyunda konuşulan konular arasında yer aldı.

Tahliye sonrası yaptığı ilk paylaşımlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Karaarslan'ın hesabındaki hareketlilik takipçileri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.