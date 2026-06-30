Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın savunma hattına dünya çapında bir takviye yapmayı planladığı öne sürüldü. Haberlere göre sarı-kırmızılıların ilk hedefi Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk olurken, alternatif isimler arasında Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae de yer alıyor.

Güney Kore Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Kim Min-Jae'nin geleceğiyle ilgili sürecin hız kazanabileceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Kim Min-Jae transferinde Galatasaray'ın yalnız olmadığı ifade ediliyor. Haberlere göre Fenerbahçe de eski futbolcusunu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde Malang Sarr ve Nathan Aké gibi isimlerin yanı sıra Kim Min-Jae'nin de bulunduğu belirtilirken, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın daha önce birlikte çalıştığı Güney Koreli savunmacıyla yeniden çalışmak istediği öne sürüldü.

BAYERN İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

29 yaşındaki deneyimli stoperin güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kim Min-Jae'nin Alman ekibindeki geleceğinin yaz transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

Transfer gerçekleşirse, Süper Lig'in iki ezeli rakibi arasında yaz döneminin en büyük rekabetlerinden biri yaşanabilir.