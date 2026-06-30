Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulamanın ilk olarak Antalya Havalimanı'nda başladığını duyurdu. Yeni sistemle birlikte hem mahkemelerin iş yükünün azaltılmasının hem de vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı erişmesinin amaçlandığını belirtti.

İşlemler havalimanında tamamlanacak

Bakan Gürlek, uygulama kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ya da yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle işlem yapılması gereken kişilerin adli süreçlerinin havalimanında vakit kaybedilmeden yürütüleceğini ifade etti.

Böylece ilgili kişilerin adliyeye sevk edilmesine gerek kalmadan, gerekli adli işlemler doğrudan havalimanındaki birimde gerçekleştirilebilecek.

7 gün 24 saat hizmet verecek

Açıklamaya göre, yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarında kurulan Adliye Ek Hizmet Birimleri, haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet sunacak. Uygulamanın, yargı süreçlerinin daha etkin yürütülmesine ve zaman kaybının önlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Adalet hizmetlerini daha erişilebilir hale getiriyoruz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Havalimanımızda hayata geçirdiğimiz uygulamayla, mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, adli süreçleri hızlandırıyor ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha kolay ve hızlı hâle getiriyoruz. Hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin havalimanlarında vakit kaybedilmeksizin tamamlanmasına imkân sağlıyoruz. Yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarında Adliye Ek Hizmet Birimleri kurarak adalet hizmetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmaya, yargı süreçlerini erişilebilir, hızlı ve etkin kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz."