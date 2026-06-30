İddiaya göre olay, Antalya Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Mini Voleybol Final Müsabakaları sırasında meydana geldi. Alanya'yı temsil eden Erse Spor Kulübü'nün 11 yaşındaki üç sporcusu, kendi maçlarının ardından tribünde takım arkadaşlarının karşılaşmasını izlediği sırada, yine Alanya'dan turnuvaya katılan Mask Spor Kulübü'nün antrenörü olduğu ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtilen B.A. tarafından fiziksel müdahaleye maruz kaldı.

Olayın ardından sporcuların aileleri ile Erse Spor Kulübü yöneticileri harekete geçti. Veliler, çocukların vücutlarında darp izleri oluştuğunu öne sürerek bu durumu delillendirdiklerini ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kulüpten kamuoyu açıklaması

Erse Spor Kulübü ve sporcu velileri tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayın çocukların fiziksel ve psikolojik güvenliğini olumsuz etkilediği belirtilerek hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, olayın sonuna kadar takipçisi olunacağı ifade edildi.

Veliler, sporun dostluk, saygı ve centilmenlik ilkeleri üzerine kurulması gerektiğini vurgulayarak, çocuklara yönelik her türlü şiddetin hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Adli süreç sürüyor

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, haberde yer verilen iddiaların Erse Spor Kulübü ile sporcu velilerinin açıklamalarına dayandığı, hakkında iddialarda bulunulan antrenör veya Mask Spor Kulübü tarafından şu ana kadar kamuoyuna yapılmış bir açıklamanın bulunmadığı öğrenildi. Açıklama yapılması halinde habere yer verilecektir.