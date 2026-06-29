Trafikte bulunan milyonlarca engelli araç sahibine yönelik önemli bir avantaj sağlayan trafik sigortası indirimi uygulaması yürürlükte. Şubat ayında hayata geçirilen düzenlemeyle birlikte, gerekli şartları sağlayan engelli vatandaşlara trafik sigortası primlerinde yüzde 20'ye varan indirim uygulanıyor.

İndirim İçin Bildirim Yapılması Gerekiyor

İndirimden yararlanmak isteyen araç sahiplerinin, trafik sigortası yaptırırken engelli aracı olduğunu sigorta acentesine bildirmesi gerekiyor. Yapılan bildirim sonrasında poliçe primi indirimli olarak düzenleniyor.

Primlerde Binlerce Liralık Avantaj

İndirimin uygulanmasıyla birlikte trafik sigortası primlerinde önemli düşüşler yaşanıyor.

Örneğin;

İstanbul'da 8'inci basamakta bulunan bir otomobil için trafik sigortası primi 9 bin 210 TL'den 7 bin 368 TL'ye düşüyor.

düşüyor. Yeni alınan bir araçta 4'üncü basamak primi 18 bin 421 TL yerine 14 bin 737 TL olarak uygulanıyor.

olarak uygulanıyor. En riskli kategori olan 0'ıncı basamakta ise 55 bin 262 TL olan prim, engelli araçlarında 33 bin 249 TL'ye kadar gerileyebiliyor.

Diğer Vergi Avantajları da Sürüyor

Engelli vatandaşlar, trafik sigortası indiriminin yanı sıra araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyetlerinden de yararlanabiliyor.

İndirim Uygulanmazsa Şikâyet Edilebiliyor

Yetkililer, engelli araçlarına uygulanması gereken indirimi yapmayan sigorta şirketleri veya acentelerin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SEDDK) şikâyet edilebileceğini hatırlattı.

Uzmanlar, poliçe düzenlenmeden önce indirim hakkının mutlaka hatırlatılmasını ve poliçe bilgilerinin dikkatle kontrol edilmesini tavsiye ediyor.