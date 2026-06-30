İddiaya göre olay yaklaşık üç ay önce Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane çalışanı A.D. ile başka bir personel arasında yaşanan tartışmanın ardından konu hastane müdürü T.Y.'ye taşındı. Görüşme sırasında taraflar arasında çıkan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anına ait olduğu belirtilen güvenlik kamerası görüntülerinde hastane koridorunda yaşanan arbede dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"İlk darbeden sonrasını hatırlamıyorum"

Darp edildiğini öne süren hastane personeli A.D., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bir personel arkadaşımla yaşadığım tartışma nedeniyle kurum müdürüyle görüşmeye gittim. Görüntülerde de görüldüğü gibi darbedildim. İlk darbenin ardından beyin travmasına bağlı olarak yaşananları hatırlamıyorum. İkinci kez darbedildiğimi ise daha sonra soruşturma kapsamında izlediğim kamera kayıtlarından öğrendim."

A.D., olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istediğini belirterek sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Valilik harekete geçti

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Eskişehir Valiliği tarafından hastane müdürü hakkında idari inceleme başlatıldığı bildirildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından olayla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılacağı öğrenildi.