GAZETEMİZ Köşe Yazarı Feyzi Açıkalın, Çilek Dolunayı’nı Alanya’nın simge noktalarıyla buluşturan etkileyici kareleri kamuoyuyla paylaştı. Açıkalın’ın, Alanya Kalesi’nin yer aldığı yarımadanın ucunda, halk arasında “Öküz ile çift süren adam” figürü olarak bilinen siluetin üzerinde dolunayı batırdığı fotoğraf büyük beğeni topladı.

'ALANYA ADINA ÇOK UTANDIM'

Ancak Açıkalın’ın 29 Haziran’da, Alanya Belediye Plajı'ndan ay doğarken çektiği diğer fotoğraf, hayranlık kadar üzüntü de yarattı. Açıkalın, şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kargıcak Mahallesi’nde yükselen yoğun yapılaşmanın dolunayın doğal güzelliğini gölgelediğini ifade ederek, bu görüntü nedeniyle Alanya adına büyük utanç duyduğunu dile getirdi.

Özellikle yapımı devam eden TOKİ konutlarının oluşturduğu siluete dikkat çeken Açıkalın, benzer bir görüntünün Tepe Mahallesi’nde de ortaya çıkabileceğini belirterek, plansız yapılaşmanın Alanya’nın kent siluetine zarar vereceği uyarısında bulundu.(Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser YİĞİT