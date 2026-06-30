ALANYA'NIN Gümüşkavak Yaylası'nde geleneksel hale gelen 9. Kızılova Yayla Şenliği, 5 Temmuz Pazar günü Kızılova Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Gün boyu sürecek etkinliklerde konserler, yöresel oyunlar, yarışmalar ve çeşitli sosyal aktiviteler vatandaşlarla buluşacak. Şenlik programına göre etkinlik, saat 10.30'da İstiklal Marşı ve açılış, 10.45'te açılış konuşmaları ile başlayacak. Ardından halk oyunları gösterileri, geleneksel yarışmalar ve plaket takdimi gerçekleştirilecek. Öğle saatlerinde ağalık seçimi yapılırken, saat 13.30'da sevilen sanatçı İsmail YK sahne alacak. Program, 15.30'da Mustafa Toros konseri ile devam edecek ve gün 17.00'de kapanış ile sona erecek. Şenlik alanında ayrıca en eğlenceli yarışmalar, büyük hediye çekilişleri, yöresel oyunlar ve kamp alanı gibi birçok etkinlik yer alacak.

"TÜM VATANDAŞLARI ŞENLİĞE BEKLİYORUZ"

Gümüşkavak Mahallesi Muhtarı Yücel Sezel, tüm vatandaşları Ay Yıldız'ın gölgesinde Kızılova Yaylası'nda buluşmaya davet etti. Sezel, bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenecek şenliğin, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek önemli bir etkinlik olacağını ifade etti. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi