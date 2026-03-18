Ramazan Bayramı’nda yola çıkacak milyonlarca sürücü için kritik karar geldi. Otoyollar, köprüler ve bazı raylı sistemler belirli tarihlerde ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER HANGİLERİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2026 Ramazan Bayramı ulaşım düzenlemesi kapsamında önemli bir kararı duyurdu. Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Ücretsiz geçiş uygulaması, 19 Mart Perşembe saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 22 Mart Pazar saat 24.00’e kadar devam edecek.

ÖZEL OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Burada önemli bir detay var. Türkiye’deki tüm otoyollar ücretsiz değil. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollar ve köprüler bu uygulamanın dışında kalıyor.

Yani sürücüler, sadece devletin işlettiği otoyollar ve köprülerde ücretsiz geçiş yapabilecek.

Birçok sürücü her bayram aynı soruyu soruyor… “Hangi yol ücretsiz, hangisi değil?” Özellikle uzun yola çıkanlar için bu detay ciddi fark yaratıyor.

TOPLU TAŞIMA DA ÜCRETSİZ

Sadece karayolları değil, bazı raylı sistem hatları da bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz olacak hatlar şöyle:

Marmaray

Başkentray

İZBAN

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Bu hatlarda ücretsiz kullanım 20 Mart Cuma saat 00.00’da başlayacak ve 22 Mart Pazar saat 24.00’e kadar sürecek.

ALANYA VE ANTALYA’DAN YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT

Özellikle Alanya’dan Antalya, Konya ya da farklı şehirlere bayram yolculuğu planlayanlar için bu karar önemli. Yakıt fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde, otoyol ve köprü ücretlerinin kaldırılması ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor.

Ama yine de… yanlış yola girersen ücret kaçınılmaz. Navigasyon seçimi burada kritik.

BAKAN URALOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın amacını “bayramda vatandaşların sevdiklerine daha kolay ulaşmasını sağlamak” olarak açıkladı.

Kısacası bu bayram yola çıkacaklar için hem trafik hem maliyet açısından biraz daha rahat bir tablo var.

Ama yoğunluk… o yine değişmez.