ÖZCAN, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri hamlesi sonrası oluşan belirsizlik ortamının, dünya genelinde seyahat eğilimlerini doğrudan etkilediğini belirtti.

Türkiye’de de bu gelişmelerin yansımalarının hissedildiğini ifade eden Özcan, “Turizm başta olmak üzere birçok sektörde temkinli bir süreçten geçiyoruz. Her yıl nisan ayında ivme kazanan turizm sezonunun bu yıl beklenen hızda başlamadığını gözlemliyoruz” dedi.

İÇ PAZARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK

İç turizm açısından Kurban Bayramı’nın kritik bir dönem olduğuna dikkat çeken Özcan, mevcut ekonomik ve jeopolitik koşullar nedeniyle tüketici davranışlarında daha temkinli bir yaklaşım görüldüğünü vurguladı. Buna rağmen büyük şehirlerden kıyı bölgelerine yönelik talebin sürdüğünü belirten Özcan, bayram rezervasyonlarında bölgesel farklılıkların öne çıktığını kaydetti.

Bazı destinasyonlarda belirli bir doluluk seviyesine ulaşıldığını ifade eden Özcan, Alanya’da rezervasyonların henüz istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi. Otellerin sunduğu kredi kartına taksit imkânları ve erken rezervasyon avantajlarının iç turizmi desteklediğini belirten Özcan, “Bayram dönemine ilişkin rezervasyonlar şu an orta seviyede ilerliyor. Son dakika satışlarının belirleyici olmasını bekliyoruz” dedi.

OTEL AÇILIŞLARI HIZ KAZANIYOR

Bölgede açık olan otel sayısının kademeli olarak arttığını söyleyen Özcan, nisan ayı itibarıyla birçok tesisin faaliyetlerine başladığını belirtti. Kurban Bayramı ile birlikte sezonu açacak otel sayısında ciddi bir artış beklendiğini ifade eden Özcan, bunun rekabeti de beraberinde getireceğini vurguladı.

2026 SEZONU İÇİN TEMKİNLİ İYİMSERLİK

2026 turizm sezonuna ilişkin beklentileri de değerlendiren Özcan, talebin tamamen ortadan kalkmadığını ancak daha seçici ve fiyat odaklı bir turist profilinin öne çıktığını söyledi. Bu süreçte sektörün esnek fiyat politikaları geliştirmesi, dijital pazarlama kanallarını etkin kullanması ve güçlü iletişim stratejileri oluşturmasının önemine dikkat çekti.

Özcan, sektörün sürdürülebilirliği için maliyet yönetimi, alternatif pazar arayışları ve hizmet kalitesinin korunmasının öncelikli olması gerektiğini ifade ederek, kamu desteklerinin devamının ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasının kritik rol oynadığını belirtti.

“TÜRKİYE TURİZMİ GÜÇLÜ ALTYAPISIYLA SÜRECİ YÖNETEBİLİR”

Tüm zorluklara rağmen Türkiye turizminin sahip olduğu güçlü altyapı, yetişmiş insan kaynağı ve kriz yönetimi konusundaki deneyimiyle bu süreci başarıyla yönetebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan ALTİD Başkanı Cem Özcan, sektörün geçmişte benzer küresel dalgalanmalara karşı gösterdiği dirençle önemli bir sınav verdiğini hatırlattı. Özcan, değişen pazar koşullarına hızlı uyum sağlama kabiliyetinin Türkiye turizminin en önemli avantajlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Doğru stratejiler, etkin tanıtım çalışmaları ve kamu-özel sektör iş birliğiyle bu süreci fırsata çevirebiliriz” dedi. Özcan ayrıca, sürdürülebilir turizm anlayışının güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin korunması ve misafir memnuniyetinin önceliklendirilmesiyle birlikte Türkiye’nin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırarak yoluna kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: ALTİD/BÜLTEN